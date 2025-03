Принцеса Беатріс Йоркська оголосила ім'я доньки

Цитата

"Ми раді повідомити, що назвали нашу дочку Сієнною Елізабет Мапелло Моцці. У нас все добре, і Вольфі (дитина Моцці від інших стосунків - ред) - кращий старший брат Сієнни", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Дванадцята правнучка королеви Єлизавети, перша дитина принцеси Беатріс, народилась 18 вересня.

Сієнна Елізабет займає 11 місце в черзі на престол.

Принцеса Беатріс - старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за магната нерухомості Мапелло Моцці на приватній церемонії в липні 2020 року.

Беатріс - мачуха сина Мапелло Моцці від інших стосунків з Дарою Хуанг, Крістофера Вульфа, відомого як Вольфі.

We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.



We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021