Принцесса Беатрис Йоркская объявила имя дочери

Цитата

"Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенной Элизабет Мапелло Моцци. У нас все хорошо, и Вольфи (ребенок Моцци от других отношений - ред) - лучший старший брат Сиенны", - говорится в сообщении.

Детали

Двенадцатая правнучка королевы Елизаветы, первый ребенок принцессы Беатрис, родилась 18 сентября.

Сиенна Элизабет занимает 11 место в очереди на престол.

Принцесса Беатрис - старшая дочь герцога и герцогини Йоркских. Она вышла замуж за магната недвижимости Мапелло Моцци на частной церемонии в июле 2020 года.

Беатрис - мачеха сына Мапелло Моцци от других отношений с Дарой Хуанг, Кристофера Вульфа, известного как Вольфи.

We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.



We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT

- Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021