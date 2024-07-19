Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал «проевропейским выбором» переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок президентства, передает УНН.

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«Поздравляем Европейский парламент в голосовании за Урсулу фон дер Ляйен как проевропейский выбор и поддержку предложений Европейского совета относительно следующего институционального цикла стратегической повестки дня», - написал он в соцсети Х.

По словам Мишеля, «единство, а также искреннее и лояльное сотрудничество будут иметь ключевое значение в решении наших общих задач: ценностей, процветания, безопасности и обороны».

«Это потребует больших совместных усилий», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент поддержал кандидатуру действующего президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на этом посту. «За» проголосовал 401 депутат, „против“ 284, „воздержались“ 15. 7 бюллетеней были признаны недействительными. Всего проголосовало 707 депутатфонов.

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