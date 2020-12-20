"Мисс Беларусь" освободили после 42 суток ареста

"Мисс Беларусь - 2008 и бывшая пресс-cекретарm брестского "Динамо" Ольга Хижинкова вышла на свободу в Жодино. Она отбыла 42 суток ареста. Перед окончанием срока Ольгу перевели из минского Центра изоляции правонарушителей в Окрестино в Жодино. Ожидалось, что она освободится около 15 часов, однако ее отпустили раньше - около 12:30", - отметили в издании.

Отмечается, что рядом с изолятором Хижинкову встречали родные.

Напомним, Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, а через три дня ей присудили 12 суток ареста.

При этом свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялjсь на доработку.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 Кодекса Беларуси об административных нарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду и добавили еще 15 суток ареста.

Добавим, что в Беларуси в воскресенье, 20 декабря, проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала".