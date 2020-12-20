"Міс Білорусь" звільнили після 42 діб арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міс Білорусь-2008 Ольга Хіжинкова вийшла на свободу після 42 діб арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.
“Міс Білорусь — 2008 і колишня прессекретар брестського "Динамо“ Ольга Хіжинкова вийшла на свободу в Жодіно. Вона відбула 42 доби арешту. Перед закінченням терміну Ольгу перевели з мінського Центру ізоляції правопорушників в Окрестіно в Жодіно. Очікувалося, що вона звільниться близько 15 години, однак її відпустили раніше — близько 12:30”, — зазначили в виданні.
Зазначається, що поруч з ізолятором Хіжинкову зустрічали рідні.
Нагадаємо, Хіжинкова була затримана 8 листопада під час акції протесту, а через три дні їй присудили 12 діб арешту.
При цьому свідок її затримання плутався в свідченнях, а справа в підсумку відправлялася на доопрацювання.
Днем пізніше її судили за тією ж статтею 23.34 Кодексу Білорусі про адміністративні порушення (Порушення порядку організації або проведення масових заходів) по другому епізоду і додали ще 15 діб арешту.
Додамо, що у Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту — “марш народного трибуналу”.