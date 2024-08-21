Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

Цены на нефть снизились до двухнедельного минимума на фоне уменьшения угрозы поставок на Ближнем Востоке после прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе и ухудшения экономических показателей в Китае, что повлияло на глобальный спрос на топливо. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на нефть снизились примерно на 1% до двухнедельного минимума во вторник из-за уменьшения беспокойства относительно поставок на Ближнем Востоке после того, как Израиль согласился на предложение по урегулированию конфликта, который задерживал соглашение о прекращении огня в Газе. Кроме того, экономическая слабость в Китае негативно повлияла на спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 46 центов, или на 0,6%, до 77,20 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре снизились на 33 цента, или на 0,4%, до 74,04 долларов за баррель в последний день предыдущего месяца.

Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы на нефть WTI потеряли 49 центов до 73,17 доллара за баррель.

ОПЕК+, которая включает Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, таких как Россия, отметила, что для рынка будет сложно поглотить запланированное увеличение предложения с октября, если мировой спрос на нефть не начнет расти быстрее.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сообщила, что в июне экспорт сырой нефти снизился до 6,047 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 6,118 миллионами баррелей в сутки в мае.

Добавим

Беспокойство относительно спроса на топливо в США, крупнейшей экономике мира, привело к снижению цен на фьючерсы на печной мазут до самого низкого уровня с мая 2023 года второй день подряд. Спред мазута, который отражает рентабельность нефтепереработки, оставался на самом низком уровне с ноября 2021 года.

Напомним

Нефть упала в цене, следуя за распродажей на фондовом рынке, вызванной опасениями рецессии в США, хотя снижение было ограничено из-за потери поставок из Ливии и опасений, что распространение конфликта на Ближнем Востоке может еще больше повлиять на поставки сырой нефти.

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