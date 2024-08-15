Запасы нефти в США выросли после шести сокращений подряд - WSJ

Согласно данным, обнародованным в среду Управлением энергетической информации США, запасы сырой нефти в США выросли впервые за семь недель, тогда как запасы бензина и дистиллятов упали на фоне увеличения спроса. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что коммерческие запасы нефти, за исключением Стратегического нефтяного резерва, выросли на 1,4 млн баррелей до 430,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 августа, и были примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя для этого времени года.

Рост запасов нефти произошел после шести недель добычи подряд. Аналитики, опрошенные изданием, прогнозировали, что запасы нефти упадут на 1,2 млн баррелей.

Сообщается, что запасы бензина упали на 2,9 млн баррелей до 222,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 млн баррелей до 126,1 млн баррелей. Нефтеперерабатывающие заводы были загружены на 91,5% мощностей, по сравнению с 90,5% на предыдущей неделе.

Напомним

В начале августа нефть подешевела из-за распродажи на фондовом рынке, вызванной страхом рецессии в США. Снижение ограничено из-за потерь поставок из Ливии и риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке.