Мировые лидеры поздравляют Украину с годовщиной Независимости и выражают поддержку

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 33-ю годовщину Независимости. Лидеры стран со всего мира выразили Украине свои поздравления. Об этом пишет УНН.

В частности, как рассказали в МИД, Украину и украинский народ с Днем Независимости поздравили лидеры Германии, Ирландии, Молдовы, Норвегии, Исландии, а также заместитель Генерального секретаря НАТО и Президент Европейского Совета.

С Днем Независимости вашей страны. Этот день означает суверенитет, свободу и демократию, общие ценности, которые вы защищаете с исключительным мужеством и решимостью. В вашей храброй борьбе против российской жестокой агрессии мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы не остановимся, пока не обеспечим справедливый и длительный мир. Мы гордимся называться вашими друзьями сегодня и в нашем общем европейском будущем. Слава Украине! - заявил Шольц.

Как подчеркнул президент Европейского Совета Шарль Мишель, "сегодня ваш День Независимости, и ЕС на вашей стороне как никогда. Потому что в ЕС мы все знаем, что вы мужественно боретесь за свое будущее. Вы боретесь за свою землю и за своих детей. Но мы также знаем, что вы боретесь за наше общее будущее, и мы знаем, что ваше будущее в ЕС."

Также выразили поздравления с Днем Независимости Украины премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Люк Фриден, Президент Швейцарии Виола Амгерд, Президент Эстонской Республики Алар Карис, а также Премьер-министр Королевства Нидерланды Дик Схооф.

Канада имеет самую большую украинскую диаспору в мире. Наши общины намного лучше благодаря украинцам, которые проживают здесь. Все они внесли свой вклад в то, чтобы сделать ее такой, какая она есть. Так же как Украинцы помогали строить Канаду, мы здесь, чтобы отстроить Украину. Поздравляю всех с Днем Независимости - заявил Джастин Трюдо.

Поздравил Украину и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал "мирного неба".

"На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. В течение длительного времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - говорится в поздравлении.