Світові лідери вітають Україну з річницею Незалежності і висловлюють підтримку

Сьогодні, 24 серпня, Україна відмічає 33-ю річницю Незалежності. Лідери країн з усього світу висловили Україні свої вітання. Про це пише УНН.

Зокрема, як розповіли в МЗС, Україну та український народ з Днем Незалежності привітали лідери Німеччини, Ірландії, Молдови, Норвегії, Ісландії, а також заступник Генерального секретаря НАТО та Президент Європейської Ради.

З Днем Незалежності вашої країни. Цей день означає суверенітет, свободу та демократію, спільні цінності, які ви захищаєте з винятковою мужністю та рішучістю. У вашій хоробрій боротьбі проти російської жорстокої агресії ми продовжуватимемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно. Ми не зупинимося, допоки не забезпечимо справедливий та тривалий мир. Ми пишаємося називатися вашими друзями сьогодні та у нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні!

Як наголосив президент Європейської Ради Шарль Мішель, "сьогодні ваш День Незалежності, і ЄС на вашому боці як ніколи. Тому що в ЄС ми всі знаємо, що ви мужньо боретеся за своє майбутнє. Ви боретеся за свою землю і за своїх дітей. Але ми також знаємо, що ви боретеся за наше спільне майбутнє, і ми знаємо, що ваше майбутнє в ЄС."

Також висловили привітання з Днем Незалежності України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, Прем’єр-міністр Великого Герцогства Люксембург Люк Фріден, Президентка Швейцарії Віола Амгерд, Президент Естонської Республіки Алар Каріс, а також Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Дік Схооф.

Канада має найбільшу українську діаспору у світі. Наші громади набагато кращі завдяки українцям, які проживають тут. Всі вони зробили свій внесок у те, щоб зробити її такою, як вона є. Так само як Українці допомагали будувати Канаду, ми тут, щоб відбудувати Україну. Вітаю всіх з Днем Незалежності