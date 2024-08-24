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Сьогодні День Незалежності України: 24 події, які наближають нас до перемоги

Сьогодні День Незалежності України: 24 події, які наближають нас до перемоги

Київ • УНН

 • 163876 перегляди

Число «24» є символічним для України: 24 серпня 1991 року Верховна Рада більшістю голосів ухвалила Акт проголошення Незалежності України, а на світанку 24 лютого 2022 року росія розпочала війну проти нашої держави.

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 33 річницю Незалежності своєї держави. І втретє поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії, пише УНН.

Число "24" є символічним для України: 24 серпня 1991 року Верховна Рада більшістю голосів ухвалила Акт проголошення Незалежності України, а на світанку 24 лютого 2022 року росія, грубо порушивши усі норми міжнародного права, розпочала війну проти України. І саме тоді, на світанку 24 лютого, коли українські міста здригалися від ракетних ударів, а ворожі танки котилися нашою землею, почався справжній відлік нашої, здобутої у боях, Незалежності.

Вони хотіли Київ за три дні, а отримали третій рік війни, яку вони, насправді, вже програли… Бо кожен день, саме нас наближає до перемоги.

Дні війни були наповнені різноманітними подіями, і ми на наш суб’єктивний погляд обрали 24 з них – тих, які не залишали нас байдужими, підкріплювали нашу віру в перемогу, і доводили всьому світу, що ще не вмерли України ні слава, ні воля!

– 24 лютого 2022 року: "руській воєнний корабль іди…" - оприлюднена ввечері першого дня вторгнення фраза одного із захисників острова Зміїний, стала символом опору рашистам. І не важливо, хто сказав ці слова – важливо, що ворог зрозумів, що ніхто його тут з квітами зустрічати не буде.

– початок квітня 2022 року: росіяни відступають з Київської та Чернігівської областей.

– 9 квітня 2022 року: до Києва з неоголошеним візитом прибуває тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У супроводі Зеленського та людей з автоматами він прогулюється майже безлюдними вулицями Києва. На той момент, цей приїзд  - це справжній шок.

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– 13 квітня 2022 року: той самий "руській воєнний корабль" дістався точки призначення – Україна потопила флагман чорноморського флоту рф, крейсер "москва".

– 14 травня 2022 року: український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" перемагає у конкурсі "Євробачення".

– 23 червня 2002 року: Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.  

– вересень-жовтень 2022 року: контрнаступ ЗСУ у Харківській області. Перша і одразу вдала наступальна операція української армії.

– 30 вересня: Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

­– 11 листопада 2022 року: Звільнення Херсона – через загрозу опинитися в оточенні, росіяни тікають з єдиного обласного центру, який їм вдалося захопити під час повномасштабної агресії.

– 20 лютого 2023: до Києва приїжджає президент США Джо Байден.

– 17 березня 2023 року: Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна.

­– 18 квітня 2023 року: Україна офіційно підтверджує отримання першого ЗРК "Patriot" від західних союзників.

­– 30 червня-4 липня 2023 року: звільнення острова Зміїний.

– 07 липня 2023 року: до України після полону та тимчасового перебування в Туреччині повернулися командири героїчної оборони Маріуполя - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

– 17 липня 2023 року: перша підтверджена атака України морськими безпілотниками на Керченській міст. Був знищений один проліт мосту.

– 2 серпня 2023 року: у порту Севастополя українські ракетники потопили перший російській підводний човен.

– 6 грудня 2023 року: у росії силами українських спецслужб ліквідований один з найбільш одіозних колабоорантів – ілля ківа.

– 11 березня 2024 року: Український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм".

– 19 травня 2024: Олексанлр Усик перемагає Тайсона Ф’юрі та стає абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій ваговій категорії.

– 9 липня 2024 року – українка Ярослава Магучіх б’є світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався з 1987 року. Наша легкоатлетка на етапі Діамантової ліги у Парижі бере висоту 2 метри 10 сантиметрів.

 ­– 3 серпня 2024 року – у неймовірно драматичному фіналі з дівчатами з Південної Кореї українські шаблістки виривають перемогу і здобувають для України перше золото на Олімпіаді в Парижі. Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та неймовірна Ольга Харлан!!!

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– 4 серпня 2024 року: без рекорду, але Ярослава Магучіх підтверджує статус найкращої стрибунки у висоту в світі, та приносить Україні друге золото Олімпіади.

– 7 серпня: "полтавський танк" бруду не боїться – український боксер Олександр Хижняк після драматичних попередніх поєдинків не зраджує своєму наступальному стилю, і виграє третє олімпійське золото для України.

– 12 серпня 2024 року: Україна офіційно підтвердила наступальну операцію ЗСУ в курській області рф.

Досить символічно вийшло, що наприкінці нашої підбірки перемоги на спортивних аренах переплелися з перемогами на полі бою. Це означає лише одне – не дивлячись на всю підступність ворога, ми завжди будемо краще за нього.

З Днем Незалежності!!! Слава Україні – Героям Слава!!!

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство

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