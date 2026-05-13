Мировая легкая атлетика отказалась возвращать флаг беларуси на соревнования

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Всемирная легкоатлетическая ассоциация отклонила рекомендацию МОК относительно возвращения флага беларуси. Условием для изменений является завершение войны в Украине.

Мировая легкая атлетика отказалась возвращать флаг беларуси на соревнования

Всемирная легкоатлетическая ассоциация отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета по возвращению белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Ассоциация отметила, что пересмотр ограничений возможен только при условии реального продвижения мирных переговоров и завершения войны россии против Украины. Это решение принято на фоне старта квалификации к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Решение не допускать представителей рб к участию под государственным флагом является логическим следствием политики режима а. лукашенко. белорусская территория, инфраструктура и политический ресурс продолжают работать на нужды вооруженных сил рф в войне против Украины

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что утверждение, что "спорт вне политики", является ложным в контексте глобальной безопасности.

"Смягчение ограничений со стороны отдельных федераций - это деструктивный шаг, поскольку режим лукашенко до сих пор не понес надлежащей ответственности за свою роль в войне", - резюмируют в ЦПД.

Контекст

7 мая Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по ограничению участия спортсменов и команд из беларуси в международных соревнованиях, которые были введены после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Впоследствии стало известно, что возвращение россии в международный спорт было отложено после обвинений в причастности руководителя антидопингового управления к сокрытию результатов допинг-тестов на зимних Олимпийских играх 2014 года в сочи.

