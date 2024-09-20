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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр спорта Украины приветствовал продление санкций против шахматистов из рф и белоруссии

Министр спорта Украины приветствовал продление санкций против шахматистов из рф и белоруссии

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 23:25  •  1660 просмотра

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный приветствовал решение Европейского шахматного союза продлить санкции против РФ и Беларуси. Он призвал усиливать санкции и анонсировал инициативу по персональным санкциям против президента ФИДЕ.

Матвей Бедный поддержал решение Европейского шахматного союза о продлении санкций против рф и Беларуси. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный приветствовал недавнее решение Европейского шахматного союза продлить санкции против шахматных федераций России и Беларуси. ECU призвал международную федерацию шахмат сохранить ограничения, введенные в 2022 году, а также осудил действия российской шахматной федерации, которая включила временно оккупированные украинские территории в свою структуру.

Я искренне приветствую справедливое заявление Европейского шахматного союза продолжить санкции против российских и белорусских шахматных федераций накануне заседания Генеральной Ассамблеи ФИДЕ. Мы должны совместно сделать невозможным возвращение агентов гибридного влияния россии в международное спортивное сообщество, пока продолжается развязанная рф и поддерживаемая рб война против Украины. Санкции против России и Беларуси должны только усиливаться, пока идет война, ведь диктаторские режимы пытаются легитимизировать войну против Украины, используя для этого спорт и спортсменов

- отметил Матвей Бедный.

Министр анонсировал инициативу по введению персональных санкций против президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, если российские шахматисты получат допуск к международным соревнованиям.

Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин также выразил поддержку решению ECU. Он подчеркнул, что возвращение россиян на международные турниры является неприемлемым.

Европейский шахматный союз осудил действия российской шахматной федерации и призвал ФИДЕ принять меры для прекращения их деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Українські шахісти закликають не знімати санкції зі спортсменів з рф та білорусі16 сентября 2024, 13:34 • 21897 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаспортполитика
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
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