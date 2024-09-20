Міністр спорту України привітав продовження санкцій проти шахістів з рф і білорусі

Матвій Бідний підтримав рішення Європейського шахового союзу про продовження санкцій проти рф та білорусі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний привітав нещодавнє рішення Європейського шахового союзу продовжити санкції проти шахових федерацій росії та білорусі. ECU закликав міжнародну федерацію шахів зберегти обмеження, запроваджені у 2022 році, а також засудив дії російської шахової федерації, яка включила тимчасово окуповані українські території до своєї структури.

Я щиро вітаю справедливу заяву Європейського шахового союзу продовжити санкції проти російських та білоруських шахових федерацій напередодні засідання Генеральної Асамблеї ФІДЕ. Ми маємо спільно унеможливити повернення агентів гібридного впливу росії у міжнародну спортивну спільноту, поки триває розвʼязана рф та підтримувана рб війна проти України. Санкції проти росії та білорусі мають лише посилюватись, поки триває війна, адже диктаторські режими намагаються легітимізувати війну проти України, використовуючи для цього спорт та спортсменів