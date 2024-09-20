Міністр спорту України привітав продовження санкцій проти шахістів з рф і білорусі
Київ • УНН
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний привітав рішення Європейського шахового союзу продовжити санкції проти рф та білорусі. Він закликав посилювати санкції та анонсував ініціативу щодо персональних санкцій проти президента ФІДЕ.
Матвій Бідний підтримав рішення Європейського шахового союзу про продовження санкцій проти рф та білорусі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний привітав нещодавнє рішення Європейського шахового союзу продовжити санкції проти шахових федерацій росії та білорусі. ECU закликав міжнародну федерацію шахів зберегти обмеження, запроваджені у 2022 році, а також засудив дії російської шахової федерації, яка включила тимчасово окуповані українські території до своєї структури.
Я щиро вітаю справедливу заяву Європейського шахового союзу продовжити санкції проти російських та білоруських шахових федерацій напередодні засідання Генеральної Асамблеї ФІДЕ. Ми маємо спільно унеможливити повернення агентів гібридного впливу росії у міжнародну спортивну спільноту, поки триває розвʼязана рф та підтримувана рб війна проти України. Санкції проти росії та білорусі мають лише посилюватись, поки триває війна, адже диктаторські режими намагаються легітимізувати війну проти України, використовуючи для цього спорт та спортсменів
Міністр анонсував ініціативу щодо введення персональних санкцій проти президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, якщо російські шахісти отримають допуск до міжнародних змагань.
Президент Федерації шахів України Олександр Камишін також висловив підтримку рішенню ECU. Він підкреслив, що повернення росіян на міжнародні турніри є неприйнятним.
Європейський шаховий союз засудив дії російської шахової федерації і закликав ФІДЕ вжити заходів для припинення їхньої діяльності на тимчасово окупованих територіях України.
Українські шахісти закликають не знімати санкції зі спортсменів з рф та білорусі16.09.24, 16:34 • 22915 переглядiв