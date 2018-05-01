Миротворцев Австрии решили проверить из-за расстрела военных на Голанах

В том числе, прокуратура проверит, при каких обстоятельствах погибли сирийские солдаты. Как отмечает издание, в деле ранее проходил один неизвестный, которого подозревают в причастности к смерти по недосмотру.

Der Standard цитирует представителя Министерства обороны Австрии Михаэля Бауэра, который заявил, что подобные инциденты происходят “каждый день”, а причастность австрийских миротворцев нужно еще доказать. Он добавил, что была создана специальная группа, которая также рассмотрит данный инцидент. Бауэр возложил ответственность за этот инцидент на ООН, но добавил, что в Австрии “должны внести ясность в это дело”, потому что это касается имиджа страны. Результаты расследования будут представлены в конце мая.

В понедельник, 30 апреля, газета Falter опубликовала видеозапись, согласно которой наблюдатели из Австрии видели, как вооруженные боевики из сирийской оппозиции устроили засаду, но не предупредили сирийских военных. В результате, солдаты, попавшие в нее — погибли.

Как сообщал УНН, ООН сообщила об обострении ситуации в провинции Хомс в Сирии.