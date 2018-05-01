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Миротворців Австрії вирішили перевірити через розстріл військових на Голанах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Віденський прокурор почав розслідування відносно австрійських миротворців, яких підозрюють в тому, що вони в 2012 році під час чергування на Голанських висотах не попередили сирійських військових про засідку бойовиків. Про це повідомила представник відомства, пише австрійська газета Der Standard, інформує УНН.

Миротворців Австрії вирішили перевірити через розстріл військових на Голанах

В тому числі, прокуратура перевірить, за яких обставин загинули сирійські солдати. Як зазначає видання, у справі раніше проходив один невідомий, якого підозрюють в причетності до смерті через недогляд.

Der Standard цитує представника Міністерства оборони Австрії Міхаеля Бауера, який заявив, що подібні інциденти відбуваються “кожен день”, а причетність австрійських миротворців потрібно ще довести. Він додав, що була створена спеціальна група, яка також розгляне даний інцидент. Бауер поклав відповідальність за цей інцидент на ООН, але додав, що в Австрії “повинні внести ясність у цю справу”, тому що це стосується іміджу країни. Результати розслідування будуть представлені в кінці травня.

У понеділок, 30 квітня, газета Falter опублікувала відеозапис, згідно з якою спостерігачі з Австрії бачили, як озброєні бойовики з сирійської опозиції влаштували засідку, але не попередили сирійських військових. В результаті, солдати, які потрапили в неї — загинули.

Як повідомляв УНН, ООН повідомила про загострення ситуації в провінції Хомс у Сирії.

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