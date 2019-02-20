“Миротворец” обнаружил более 300 боевиков “Вагнера”
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Волонтеры “Миротворца” создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК “Вагнер”, нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке. За полтора года откликнулось более 300 потенциальных боевиков. Об этом народный депутат, член коллегии Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Волонтёры Центра „Миротворец“ провели уникальную информационно-психологическую операцию для того, чтобы очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне. Волонтеры „Миротворца“ создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК „Вагнер“, нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке”, — написал Геращенко.
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За полтора года работы проекта, откликнулись более 300 потенциальных боевиков, уже имевших опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран.
“Каждый из них проходил собеседования через „Skype“, во время которого детально рассказывал „интервьюерам“ из ЧВК „Вагнер“ о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев”, — добавил Геращенко.
Антон Геращенко утверждает о том, что все полученные данные пополнили базу “Миротворец” тысячами новых имён и фамилий российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в “горячих точках” по всему миру.
“Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием „За двумя зайцами“ был вызов нескольких претендентов на пост наёмника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты”, — добавил он.
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Вся информация передана украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы.
Геращенко считает, что эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма.
“После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции”, — подчеркнул Геращенко.
Ссылка на фильм будет опубликована на днях на сайте Центра “Миротворец”.
Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства сокрытия российскими властями фактов массовых потерь наемников ЧВК “Вагнер” на территории других стран, а именно в Сирии и Судане.