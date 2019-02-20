“Миротворец” обнаружил более 300 боевиков “Вагнера”

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Волонтеры “Миротворца” создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК “Вагнер”, нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке. За полтора года откликнулось более 300 потенциальных боевиков. Об этом народный депутат, член коллегии Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.