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"Миротворець" виявив понад 300 бойовиків "Вагнера"

"Миротворець" виявив понад 300 бойовиків "Вагнера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Волонтери "Миротворця" створили мережу сайтів, на яких, від імені ПВК "Вагнер", наймали бойовиків для несення служби в українському Донбасі і Криму, Сирії, Африці. За півтора року відгукнулося понад 300 потенційних бойовиків. Про це народний депутат, член колегії Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Волонтери Центру "Миротворець" провели унікальну інформаційно-психологічну операцію для того, щоб черговий раз показати, що в Росії тероризм заохочується на державному рівні. Волонтери "Миротворця" створили мережу сайтів, на яких, від імені ПВК "Вагнер", наймали бойовиків для несення служби в українському Донбасі і Криму, Сирії, Африці", - написав Геращенко.

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За півтора року роботи проекту, відгукнулися понад 300 потенційних бойовиків, що вже мали досвід тортур і вбивств на території України та інших країн.

"Кожен з них проходив співбесіди через "Skype", під час якого детально розповідав "інтерв'юерам" з ПВК "Вагнер" про свої злочини, називав прізвища командирів своїх бандформувань, своїх товаришів по службі", - додав Геращенко.

Антон Геращенко стверджує про те, що всі отримані дані поповнили базу "Миротворець" тисячами нових імен і прізвищ російських найманців, бойовиків і терористів, які воювали в "гарячих точках" по всьому світу.

"Апофеозом цієї інформаційно-психологічної операції з кодовою назвою "За двома зайцями" був виклик кількох претендентів на пост найманця на реальну співбесіду в місто Сімферополь, де вони були здані місцевій поліції, як українські диверсанти, які приїхали в Крим підривати військові об'єкти", - додав він.

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Вся інформація передана українським правоохоронним органам для прийняття процесуальних рішень і оперативної роботи.

Геращенко вважає, що ця операція стала черговим доказом порушення Росією міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

"Після вивчення слідчими, частина отриманих доказів буде передана в Гаагу і поповнить доказову базу в позові України проти РФ про порушення даної конвенції", - підкреслив Геращенко.

Посилання на фільм буде опублікована днями на сайті Центру "Миротворець".

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила нові докази приховування російською владою фактів масових втрат найманців ПВК "Вагнер" на території інших країн, а саме в Сирії і Судані.

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