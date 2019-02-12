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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66939 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 89414 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132227 просмотра

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7 марта, 17:42 • 131511 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130525 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125402 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161992 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Мирный договор с РФ включает вопросы о военных компенсациях - МИД Японии

Мирный договор с РФ включает вопросы о военных компенсациях - МИД Японии

Киев  •  УНН

 • 15469 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Заключение мирного договора между Японией и Россией с правовой точки зрения включает в себя решение вопроса о военных компенсациях. Об этом во вторник в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает УНН.

“В теории, заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями”, — заявил Коно, отвечая на вопрос о правовой трактовке заключения мирного договора с Россией. В то же время глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно компенсациях идет речь.

В прошлом месяце газета Yomiuri сообщала, что Япония намеревается предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. По сведениям ее источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения.

Как сообщал УНН, китайский корабль зашел в спорные воды с Японией, Токио создал кризисный штаб.

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