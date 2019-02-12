Мирный договор с РФ включает вопросы о военных компенсациях - МИД Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Заключение мирного договора между Японией и Россией с правовой точки зрения включает в себя решение вопроса о военных компенсациях. Об этом во вторник в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает УНН.
“В теории, заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями”, — заявил Коно, отвечая на вопрос о правовой трактовке заключения мирного договора с Россией. В то же время глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно компенсациях идет речь.
В прошлом месяце газета Yomiuri сообщала, что Япония намеревается предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. По сведениям ее источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения.
Как сообщал УНН, китайский корабль зашел в спорные воды с Японией, Токио создал кризисный штаб.