Мирний договір з РФ включає питання про військові компенсації - МЗС Японії

“У теорії, укладення мирного договору включає в себе припинення стану війни, вирішення територіальної проблеми, а також проблем, пов’язаних з військовими компенсаціями”, — заявив Коно, відповідаючи на питання про правове трактування укладення мирного договору з Росією. У той же час глава японського зовнішньополітичного відомства не уточнив, про які саме компенсації йдеться.

Минулого місяця газета Yomiuri повідомляла, що Японія має намір запропонувати Росії відмовитися від взаємних прав вимагати будь-які компенсації, пов’язані з південними Курильськими островами. За відомостями її джерел, відповідний документ може бути підписаний одночасно з мирним договором між двома країнами. Додаткова угода, як очікується, допоможе остаточно врегулювати післявоєнні процеси і зміцнити двосторонні відносини.

Як повідомляв УНН, китайський корабель зайшов у спірні води з Японією, Токіо створило кризовий штаб.