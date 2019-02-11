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Китайський корабель зайшов у спірні води з Японією, Токіо створило кризовий штаб

Китайський корабель зайшов у спірні води з Японією, Токіо створило кризовий штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Кризовий штаб був створений в понеділок при канцелярії прем’єр-міністра Японії в зв’язку із заходом китайського патрульного корабля в зону біля островів Сенкаку (Дяоюйдао), які є предметом територіальної суперечки між Токіо і Пекіном. Про це повідомило громадське телебачення NHK, інформує УНН.

Відзначається, що вранці в понеділок чотири патрульних кораблі КНР наблизилися до територіальних вод Японії, після чого один з кораблів увійшов в них. Кризовий штаб в даний час займається збором оперативної інформації щодо цього інциденту.

Відносини між Пекіном і Токіо залишаються натягнутими на тлі територіальної суперечки навколо островів Дяоюйдао (Сенкаку), який розгорівся у вересні 2012 року після покупки японськими властями цих земель у приватних власників. Після цього в КНР пройшли масові антияпонські демонстрації, що супроводжувалися погромами. З тих пір китайські кораблі постійно курсують поблизу спірних островів і періодично здійснюють демонстративні заходи в прибережну зону.

Нагадуємо, уряд Японії закликають обговорити назву Японського моря з Південною Кореєю.

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