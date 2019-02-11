Китайський корабель зайшов у спірні води з Японією, Токіо створило кризовий штаб

Відзначається, що вранці в понеділок чотири патрульних кораблі КНР наблизилися до територіальних вод Японії, після чого один з кораблів увійшов в них. Кризовий штаб в даний час займається збором оперативної інформації щодо цього інциденту.

Відносини між Пекіном і Токіо залишаються натягнутими на тлі територіальної суперечки навколо островів Дяоюйдао (Сенкаку), який розгорівся у вересні 2012 року після покупки японськими властями цих земель у приватних власників. Після цього в КНР пройшли масові антияпонські демонстрації, що супроводжувалися погромами. З тих пір китайські кораблі постійно курсують поблизу спірних островів і періодично здійснюють демонстративні заходи в прибережну зону.

Нагадуємо, уряд Японії закликають обговорити назву Японського моря з Південною Кореєю.