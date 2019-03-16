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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИП: Россия хочет максимально затянуть возврат "скифского золота" в Киев

Киев • УНН

 • 15480 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Целью Российской Федерации является на вернуть "скифское золото" в оккупированный Крым, но максимально затянуть возврат артефактов в Киев. Об этом сообщила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

МИП: Россия хочет максимально затянуть возврат "скифского золота" в Киев

"Для России - это элемент когнитивной войны, войны нарративов. Им важно показать своим гражданам, что они до последнего борются за эти артефакты. Но надо понимать, что их цель - это не возвращение "скифского золота" в Крым, для этого у них слишком слабая правовая позиция. Они просто пытаются максимально затянуть возврат артефактов в Киев", - отметила Джапарова.

Напомним, апелляционный суд Амстердама в понедельник, 11 марта, начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма относительно решения о возвращении в Украину "скифского золота".

Суд должен объявить решение по делу 11 июня 2019 года.

Добавим, что 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

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