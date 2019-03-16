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МІП: Росія хоче максимально затягнути повернення "скіфського золота" до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Метою Російської Федерації є на повернути “скіфське золото” до окупованого Криму, але максимально затягнути повернення артефактів до Києва. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.

МІП: Росія хоче максимально затягнути повернення "скіфського золота" до Києва

“Для Росії — це елемент когнітивної війни, війни наративів. Їм важливо показати своїм громадянам, що вони до останнього виборюють ці артефакти. Але треба розуміти, що їх мета — це не повернення "скіфського золота“ до Криму, для цього у них надто слабка правова позиція. Вони просто намагаються максимально затягнути повернення артефактів до Києва”, — зазначила Джапарова.

Нагадаємо, апеляційний суд Амстердама у понеділок, 11 березня, розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”.

Суд має оголосити рішення у справі 11 червня 2019 року.

Додамо, що 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

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