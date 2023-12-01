Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек

За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, из 55 с летальными случаями, сообщают в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

У 1 475 детей в возрасте до 17 лет на прошлой неделе подтвердили COVID-19. 382 из них нуждались в стационарном лечении, 7 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего на прошлой неделе медики зарегистрировали 10 317 случаев заболевания COVID-19 и сообщили о 55 летальных случаях среди людей старше 30 лет и один - среди детей (возрастная группа 15-17 лет) - сообщили в Минздраве.

Детали

Всего с начала эпидсезона, который начинается в Украине в октябре, 1 142 641 человек заболел ОРВИ, гриппом и COVID-19, а только за прошедшую неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 159 269 украинцев, из них 91 221 - ребенок в возрасте до 17 лет. В больницы попали 4 264 человека, среди которых 2 014 детей.

Напомним

В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости COVID и гриппом. Эти регионы могут ввести определенные ограничительные противоэпидемические мероприятия.