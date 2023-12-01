Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек
Киев • УНН
За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано более 10 000 новых случаев заболевания COVID-19 и 55 летальных случаев, один из которых - в возрастной группе 15-17 лет.
За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, из 55 с летальными случаями, сообщают в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.
У 1 475 детей в возрасте до 17 лет на прошлой неделе подтвердили COVID-19. 382 из них нуждались в стационарном лечении, 7 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего на прошлой неделе медики зарегистрировали 10 317 случаев заболевания COVID-19 и сообщили о 55 летальных случаях среди людей старше 30 лет и один - среди детей (возрастная группа 15-17 лет)
Детали
Всего с начала эпидсезона, который начинается в Украине в октябре, 1 142 641 человек заболел ОРВИ, гриппом и COVID-19, а только за прошедшую неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 159 269 украинцев, из них 91 221 - ребенок в возрасте до 17 лет. В больницы попали 4 264 человека, среди которых 2 014 детей.
Напомним
В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости COVID и гриппом. Эти регионы могут ввести определенные ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек
За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано более 10 000 новых случаев заболевания COVID-19 и 55 летальных случаев, один из которых - в возрастной группе 15-17 лет.
Зеленский предупредил, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО: "Тогда американские дети будут воевать"
Зеленский предупреждает, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО, что приведет к вмешательству США в конфликт. Его комментарии прозвучали на фоне растущего нежелания республиканцев оказывать дополнительную поддержку.
США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей
США, Япония, Южная Корея и Австралия ввели новые санкции против Северной Кореи после запуска военного разведывательного спутника, направленные против лиц, которые помогают КНДР в разработке программы создания оружия массового уничтожения. Под санкции попала хакерская группа "Кимсуки" и 11 северокорейских чиновников, причастных к проекту спутника.
В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий
Израиль возобновил военные операции против Хамаса в секторе Газа, заявив, что Хамас нарушил перемирие, не освободив всех женщин-заложниц и запустив ракеты по Израилю. Цель ЦАХАЛа - полное уничтожение ХАМАС.
"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук похвалил 208-ю зенитно-ракетную бригаду за уничтожение вражеских беспилотников "шахед".
Словацкие дальнобойщики сегодня начинают блокаду на границе с Украиной, уже очередь из 600 грузовиков - Демченко
Около 600 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе, а словацкие дальнобойщики намерены заблокировать пункт пропуска Ужгород-Вишне Немецкое с 1 декабря.
Вступительная кампания 2023 года завершена - МОН
Вступительная кампания 2023 года в учебные заведения завершилась, а для поступающих 2024 года необходимо создать новые электронные кабинеты.
В Авдеевке еще остается более 1300 человек: количество желающих выехать несколько уменьшилось - глава МВА
В Авдеевке остается 1308 жителей, в то время как давление россии на город растет из-за увеличения количества обстрелов и авиаударов.
Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд
Обвинительный акт против бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премий на сумму более 229 млн грн, направлен в суд.
Американские законодатели призывают провести расследование в отношении китайского производителя беспилотников Autel Robotics
Американские законодатели настаивают на расследовании деятельности компании Autel Robotics в связи с угрозами национальной безопасности, подчеркивая вероятные связи компании с китайскими военными, а также указывая на опасность использования беспилотников Autel Robotics американскими ведомствами.