Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

Министерство здравоохранения продолжает проверки военно-врачебных комиссий (ВВК). Сейчас проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел. Проверки станут регулярными, а вторая волна начнется в апреле. Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Особый акцент делаем на медицинских потребностях ветеранов, в частности речь о комплексной реабилитации. На днях был введен в эксплуатацию Центр социально-психологической реабилитации в Бородянке на Киевщине. Он будет предоставлять услуги по психологической, социальной поддержке, помогать восстановиться и вернуться к обычной жизни - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что планируется создать максимальное удобство прохождения ВВК для военных.

Кроме цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства. Уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел. Зафиксированы нарушения, даны рекомендации, по каждому факту будет реагирование. Такие проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна - добавил Шмыгаль.

Напомним

Министерство здравоохранения завершило проверку военно-врачебных комиссий в Киеве и предоставило рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК.