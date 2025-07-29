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Минздрав обновил перечень дозировок для лекарств на основе каннабиса

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень дозировок лекарств на основе каннабиса, доступных в Электронной системе здравоохранения. Добавлено 14 форм на основе ТГК и 2 комбинированные формы (ТГК и КБД).

Минздрав обновил перечень дозировок для лекарств на основе каннабиса

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень дозировок лекарств на основе каннабиса, назначаемых врачами в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.

Детали

"Министерство здравоохранения расширило Перечень дозировок лекарственных средств, которые могут изготавливаться в условиях аптеки из растительной субстанции каннабиса", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что целью таких изменений является стремление расширить возможные варианты назначения лекарственных средств на основе каннабиса, которые могут изготавливаться в условиях аптеки, комбинированными лекарствами для повышения доступности лечения пациентам, которые в этом нуждаются по медицинским показаниям.

Обновленный перечень дозировок лекарственных средств на основе каннабиса, как указано, уже доступен для использования в Электронной системе здравоохранения.

В обновленном перечне доступны 14 форм лекарственных средств на основе тетрагидроканнабинола (ТГК) и 2 комбинированные формы (на основе тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабидиола (КБД)).

Напомним

В прошлом году Минздрав утвердил перечень болезней для назначения лекарств из медицинского каннабиса и особенности их применения. Лекарства можно получить по электронному рецепту, а дозировку будет определять врач индивидуально.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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