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Для ліків на основі канабісу оновлено перелік дозувань - МОЗ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік дозувань ліків на основі канабісу, доступних в Електронній системі охорони здоров’я. Додано 14 форм на основі ТГК та 2 комбіновані форми (ТГК і КБД).

Для ліків на основі канабісу оновлено перелік дозувань - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік дозувань ліків на основі канабісу, що призначаються лікарями в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Про це пише УНН з посиланням на повідомлення МОЗ.

Деталі

"Міністерство охорони здоров’я розширило Перелік дозувань лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу", - повідомили у МОЗ.

Зазначається, що метою таких змін є прагнення розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами.

Оновлений перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу, як вказано, уже доступний для використання в Електронній системі охорони здоров’я.

В оновленому переліку доступні 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми (на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та канабідіолу (КБД)).

Нагадаємо

Торік МОЗ затвердило перелік хвороб для призначення ліків з медичного канабісу та особливості їх застосування. Ліки можна отримати за електронним рецептом, а дозування визначатиме лікар індивідуально.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Здоров'я
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