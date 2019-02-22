Минюст Украины опроверг заявление РФ по обеспечительных мерах по делу захваченных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина опроверг заявление Минюста РФ по якобы отказу ЕСПЧ удовлетворить "запрос украинской власти о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018". Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
"Во-первых, в ЕСПЧ нет дела по "задержанию кораблей". Права у моряков, которые были незаконно захвачены в плен российскими властями и о нарушении прав которых Минюст Украины подал в ЕСПЧ межгосударственная жалоба против РФ", - говорится в сообщении.
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Лищина добавил, что 15 февраля 2019 Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с дополнительной заявлением по Правилу 39. Мы оказывали Суду дополнительную информацию по медицинскому состояния трех раненых моряков (в частности, документы, полученные от Минздрава) и обращал внимание суда на то, что их перевода в Лефортово ставит под сомнение возможность оказания им медицинской помощи в этом учреждении.
Правительство Украины просил суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего лечения и предлагал услуги соответствующих украинских медицинских учреждений, которые были готовы предоставить такие услуги бесплатно.
"ЕСПЧ в ответ на это дополнительное заявление отметил следующее: "19 февраля 2019 председатель секции принял решение, что это ходатайство соответствует ходатайству Украины от 28 ноября 2019 года, и в соответствии охватывается указаниями относительно временных мер по Правилу 39, предоставленными Европейский судом 4 декабря 2018 года", - добавил замминистра.
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Суду не надо дополнительно указывать российским властям на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей медицинской помощи, в том числе в специализированных медицинских учреждениях. Правительство РФ это сделать сам, на основании решения суда о введении мер по Правилу 39 от 4 декабря 2018 года.
"Правительство Украины продолжает контролировать медицинское состояние моряков и продолжит информировать Суд о динамике ситуации, особенно учитывая то, что правительство РФ очевидно пренебрегает своим долгом о предоставлении суда соответствующей информации" - отметил Лещина.
Напомним, Европейский Суд по правам человека сообщил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинской власти о применении новых обеспечительных мер по делу украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива.