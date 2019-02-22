Мін’юст України спростував заяву РФ щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків

“По-перше, в ЄСПЛ немає справи щодо „затримання кораблів“. Права є у моряків, які були незаконно захоплені в полон російською владою і щодо порушення прав яких Мін’юст України подав до ЄСПЛ міждержавну заяву проти РФ”, — йдеться у повідомленні.

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Ліщина додав, що 15 лютого 2019 Мін’юст України звернувся до ЄСПЛ із додатковою заявою по Правилу 39. Ми надавали Суду додаткову інформацію щодо медичного стану трьох поранених моряків (зокрема, документи, отримані від МОЗ) і звертав увагу Суду на те, що їхнє переведення до Лєфортово ставить під сумнів можливість надання їм медичної допомоги в цьому закладі.

Уряд України просив Суд дати інструкції Уряду РФ перевести моряків до спеціалізованих медичних установ для подальшого лікування і пропонував послуги відповідних українських медичних закладів, які були готові надати такі послуги безкоштовно.

“ЄСПЛ у відповідь на цю додаткову заяву зазначив наступне: “19 лютого 2019 року Голова Секції прийняв рішення, що це клопотання відповідає клопотанню України від 28 листопада 2019 року, та відповідно охоплюється вказівками щодо тимчасових заходів за Правилом 39, наданими Європейський судом 4 грудня 2018 року”, — додав заступник міністра.

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Суду не треба додатково вказувати російській владі на необхідність надання пораненим морякам відповідної медичної допомоги, зокрема в спеціалізованих медичних установах. Уряд РФ має це зробити сам, на підставі рішення Суду про запровадження заходів за Правилом 39 від 4 грудня 2018 року.

“Уряд України продовжує контролювати медичний стан моряків та продовжить інформувати Суд про динаміку ситуації, особливо зважаючи на те, що Уряд РФ очевидно нехтує своїм обов’язком щодо надання Суду відповідної інформації” — відмітив Ліщина.

Нагадаємо, Європейський Суд з прав людини повідомив Мін’юст Росії про відмову в задоволенні запиту української влади про застосування нових забезпечувальних заходів у справі українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки.