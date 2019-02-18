Мін'юст подав додаткову заяву до ЄСПЛ щодо українських моряків

“В п’ятницю ми подали додаткову заяву щодо українських моряків з вимогою, згідно 39 правила (заборони чиняти дію, яка може завдати непоправної чи суттєвої шкоди життю та здоров'ю – ред.), надати їм медичну допомогу і перемістити їх в медичні заклади в Україну, як такі, що є військовополоненими на території держави-агресора”, - повідомив Петренко.

Міністр зазначив, ця заява була подана до ЄСПЛ в рамках 5 великих міждержавних справ проти Росії.

Раніше УНН повідомляв, Мін’юст закликав ЄСПЛ призначити слухання "Україна проти Росії" в найкоротші терміни.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.



