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Минюст подал дополнительное заявление в ЕСПЧ в отношении украинских моряков

Минюст подал дополнительное заявление в ЕСПЧ в отношении украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 8116 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министерство юстиции Украины подало дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека, в отношении украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива, с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в больницы. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире украинского телеканала, передает УНН.

"В пятницу мы подали дополнительное заявление относительно украинских моряков с требованием, согласно 39 правила (запреты оказывать воздействие, которое может нанести непоправимый или существенный вред жизни и здоровью - ред.), оказать им медицинскую помощь и переместить их в медицинские учреждения в Украину, как являющиеся военнопленными на территории государства-агрессора", - сообщил Петренко.

Министр отметил, это заявление было подано в ЕСПЧ в рамках 5 крупных межгосударственных дел против России.

Ранее УНН сообщал, Минюст призвал ЕСПЧ назначить слушания "Украина против России" в кратчайшие сроки.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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