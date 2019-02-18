Минюст подал дополнительное заявление в ЕСПЧ в отношении украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министерство юстиции Украины подало дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека, в отношении украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива, с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в больницы. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире украинского телеканала, передает УНН.
"В пятницу мы подали дополнительное заявление относительно украинских моряков с требованием, согласно 39 правила (запреты оказывать воздействие, которое может нанести непоправимый или существенный вред жизни и здоровью - ред.), оказать им медицинскую помощь и переместить их в медицинские учреждения в Украину, как являющиеся военнопленными на территории государства-агрессора", - сообщил Петренко.
Министр отметил, это заявление было подано в ЕСПЧ в рамках 5 крупных межгосударственных дел против России.
Ранее УНН сообщал, Минюст призвал ЕСПЧ назначить слушания "Украина против России" в кратчайшие сроки.
Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.