Минюст США раскрыл имена задержанных россиян, подозреваемых в отмывании денег
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Федеральное бюро расследований США 1-2 августа задержало четырех граждан России - 30-летнего Станислава Лисицкого, 39-летнего Алексея Ливадного, 32-летнего Николая Тупикина и 29-летнего Кирилла Дедусева. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Министерства юстиции США Николия Навас, информирует УНН.
В конце июля они были объявлены в розыск, а затем арестованы в различных городах страны. Также в Минюсте сообщили о задержании 30 июля Максима Суверина, гражданство которого не уточняется.
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О том, что вышеназванные четверо граждан России имеют отношение к преступной схеме, стало известно 25 июля. Как сообщала “Би-би-си”, тогда стало известно о разоблачении группы мошенников, которые выдавали себя за автодилеров и предлагали клиентам классические автомобили. Покупатель переводил деньги на специальный счет, после чего не получал ни машину, ни наличные. Как говорится в опубликованном 24 июля Сообщения Минюста США, с помощью незаконных действий им удалось заработать более 4,5 млн долларов США.
Участники преступной схемы действовали в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Кроме россиян в группу входили выходцы из Казахстана, Латвии, Азербайджана, Грузии и Турции.