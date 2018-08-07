Минюст США раскрыл имена задержанных россиян, подозреваемых в отмывании денег

В конце июля они были объявлены в розыск, а затем арестованы в различных городах страны. Также в Минюсте сообщили о задержании 30 июля Максима Суверина, гражданство которого не уточняется.

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О том, что вышеназванные четверо граждан России имеют отношение к преступной схеме, стало известно 25 июля. Как сообщала “Би-би-си”, тогда стало известно о разоблачении группы мошенников, которые выдавали себя за автодилеров и предлагали клиентам классические автомобили. Покупатель переводил деньги на специальный счет, после чего не получал ни машину, ни наличные. Как говорится в опубликованном 24 июля Сообщения Минюста США, с помощью незаконных действий им удалось заработать более 4,5 млн долларов США.

Участники преступной схемы действовали в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Кроме россиян в группу входили выходцы из Казахстана, Латвии, Азербайджана, Грузии и Турции.