Мін'юст США розкрив імена затриманих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США 1-2 серпня затримала чотирьох громадян Росії — 30-річного Станіслава Лисицького, 39-річного Олексія Лівадного, 32-річного Миколи Тупікіна і 29-річного Кирила Дедусева. Про це повідомляє агентство ТАРС з посиланням на представника Міністерства юстиції США Ніколія Навас, інформує УНН.

Вони були у кінці липня оголошені в розшук, а потім заарештовані в різних містах країни. Також в Мін’юсті повідомили про затримання 30 липня Максима Суверіна, громадянство якого не уточнюється.

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Про те, що вищеназвані четверо громадян Росії причетні до злочинної схеми, стало відомо 25 липня. Як повідомляла “Бі-бі-сі”, тоді стало відомо про викриття групи шахраїв, які видавали себе за автодилерів і пропонували клієнтам класичні автомобілі. Покупець перекладав гроші на спеціальний рахунок, після чого не отримував ані машину, ані готівку. Як говориться в опублікованому 24 липня повідомленні Мін’юсту США, за допомогою незаконних дій їм вдалося заробити понад 4,5 млн доларів США.

Учасники злочинної схеми діяли в Нью-Йорку, Бостоні та Лос-Анджелесі. Крім росіян у групу входили вихідці з Казахстану, Латвії, Азербайджану, Грузії і Туреччини.

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