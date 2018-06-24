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Минюст США передал Конгрессу новые документы о вмешательстве России в выборы

Минюст США передал Конгрессу новые документы о вмешательстве России в выборы

Киев  •  УНН

 • 7463 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Министерство юстиции США передало Палате представителей более тысячи новых секретных документов по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Большинство из документов связано с расследования ФБР о вмешательстве в России в выборы президета США и обработкой электронных писем демократки Хиллари Клинтон.

В документах также есть ответ на вопрос, использовали ФБР "конфиденциальные человеческие источники", прежде чем официально начали расследование в отношении действий России в 2016 году.

Как пишет AP, их передали под угрозой отставки и привлечения сотрудников министерства к ответственности за неуважение к Конгрессу.

Как сообщал УНН, Трамп требует расследования возможного внешнего вмешательства в его кампанию.

Напомним, министерство юстиции США дало поручение генеральному инспектору ведомства в рамках текущего процесса оценки выдачи разрешений на проведение слежки проверить, не было наблюдение за членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа в 2016 году политически мотивированным.

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