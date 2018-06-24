Мін’юст США передав Конгресу нові документи щодо втручання Росії у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністерство юстиції США передало Палаті представників понад тисячу нових засекречених документів у справі про можливе втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Більшість з документів пов'язана з розслідування ФБР про втручання в Росії у вибори президета США та обробкою електронних листів демократки Хілларі Клінтон.
У документах також є відповідь на питання, чи використовували ФБР "конфіденційні людські джерела", перш ніж офіційно розпочали розслідування відносно дій Росії в 2016 році.
Як пише AP, їх передали під загрозою відставки та притягнення співробітників міністерства до відповідальності за неповагу до Конгресу.
Як повідомляв УНН, Трамп вимагає розслідування можливого зовнішнього втручання в його кампанію.
Нагадаємо, міністерство юстиції США дало доручення генеральному інспектору відомства в рамках поточного процесу оцінки видачі дозволів на проведення стеження перевірити, чи не було спостереження за членами передвиборчого штабу президента Дональда Трампа в 2016 році політично мотивованим.