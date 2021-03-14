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Минюст США назвал расследование штурма Капитолия возможно самым сложным в истории

Минюст США назвал расследование штурма Капитолия возможно самым сложным в истории

Киев  •  УНН

 • 16244 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Минюст США назвал расследование штурма Капитолия 6 января сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа “возможно самым сложным” в истории ведомства. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Минюст США заявил, что ожидает предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи с нападением на Капитолий США 6 января. Таким образом количество лиц, которым может угрожать судебное преследование, составит более 400 человек.

Цитата

“Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США, и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств”, — отмечает правительство.

Дополнительно

В судебном представлении министерства по делу о вероятных участниках группы Oath Keepers речь идет о привлечении к делу более 15 000 часов видео. Сообщается, что около 800 сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы помешать официальному признанию результатов выборов на которых победил Джо Байден.

Минюст США отмечает, что в ходе расследования было получено и выполнено более 900 ордеров на обыск в “почти всех 50 штатах и столичном регионе”, было задействовано не менее 14 правоохранительных ведомств.

Штурм Капитолия

6 января 2021 толпа протестующих, которые поддерживали 45-го президента США Дональда Трампа в попытках не допустить признания результатов выборов президента 2020 года, штурмовала и захватила здание Капитолия. Толпа несколько часов удерживал здание. Службе безопасности пришлось эвакуировать всех членов парламента США, присутствующих на совместном заседании двух палат, собралось для утверждения результатов выборов. Позже Конгресс все же утвердил победу Джозефа Байдена.

В результате штурма Капитолия погибли пять человек. Несколько десятков человек были арестованы за незаконное проникновение в государственное учреждение.

После штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа в стране было возбуждено не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризм, а експрезиденту объявили импичмент.

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