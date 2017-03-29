Минюст предложит парламенту сделать из НАПК единоличный орган
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство юстиции Украины будет предлагать парламенту сделать из Национального агентства по предупреждению коррупции единоличный орган и изменить его состав. Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
“Мы как Министерство юстиции готовы совместно с КМУ быстро разработать соответствующие изменения в законодательство ... Закон определяет, что НАПК является независимым органом ... Я считаю, что коллегиальность этого органа — это была ошибка. Кроме того что персоны (ошибочный персональный состав — ред.), еще ошибка институциональная”, — сказал П.Петренко.
Он подчеркнул, что НАПК должно быть единоличным органом.
“Мы это (на базе уже созданной рабочей группы — ред.) обсудим и примем решение”, — сказал П.Петренко.
Кроме того, по словам министра, должен быть проведен независимый аудит работы НАПК за последний год, а также технический аудит.
“Так же я предлагаю, чтобы в законе был прописан быстрый и очень оперативный конкурс по перезагрузки (НАПК— ред.)”, — сказал П.Петренко.
Он отметил, что члены НАПК “непрофессиональные и случайные”.
“Последние три месяца мы совместно с министром Кабинета министров еженедельно с ними (членами НАПК — ред.) собираемся и как с маленькими детьми и за них выполняем их управленческие функции. Это недопустимо”, - сказал П.Петренко.
Как сообщал УНН, Минюст будет просить ВР не привлекать к ответственности тех, кто не успеет подать электронной декларации.