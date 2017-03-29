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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124111 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183330 просмотра

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11 марта, 14:39 • 133544 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126786 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Минюст предложит парламенту сделать из НАПК единоличный орган

Минюст предложит парламенту сделать из НАПК единоличный орган

Киев  •  УНН

 • 9738 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство юстиции Украины будет предлагать парламенту сделать из Национального агентства по предупреждению коррупции единоличный орган и изменить его состав. Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

“Мы как Министерство юстиции готовы совместно с КМУ быстро разработать соответствующие изменения в законодательство ... Закон определяет, что НАПК является независимым органом ... Я считаю, что коллегиальность этого органа — это была ошибка. Кроме того что персоны (ошибочный персональный состав — ред.), еще ошибка институциональная”, — сказал П.Петренко.

Он подчеркнул, что НАПК должно быть единоличным органом.

“Мы это (на базе уже созданной рабочей группы — ред.) обсудим и примем решение”, — сказал П.Петренко.

Кроме того, по словам министра, должен быть проведен независимый аудит работы НАПК за последний год, а также технический аудит.

“Так же я предлагаю, чтобы в законе был прописан быстрый и очень оперативный конкурс по перезагрузки (НАПК— ред.)”, — сказал П.Петренко.

Он отметил, что члены НАПК “непрофессиональные и случайные”.

“Последние три месяца мы совместно с министром Кабинета министров еженедельно с ними (членами НАПК — ред.) собираемся и как с маленькими детьми и за них выполняем их управленческие функции. Это недопустимо”, - сказал П.Петренко.

Как сообщал УНН, Минюст будет просить ВР не привлекать к ответственности тех, кто не успеет подать электронной декларации.

Украинские Национальные Новости

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