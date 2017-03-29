Мін'юст пропонуватиме парламенту зробити з НАЗК одноосібний орган
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство юстиції України пропонуватиме парламенту зробити з Національного агентства із запобігання корупції одноосібний орган і змінити його склад. Про це під час засідання уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Ми як Міністерство юстиції готові спільно з КМУ швидко розробити відповідні зміни до законодавства... Закон визначає, що НАЗК є незалежний орган... Я вважаю, що колегіальність цього органу — це була помилка. Крім того що персони (помилковий персональний склад — ред.), ще є помилка інституційна”, — сказав П.Петренко.
Він підкреслив, що НАЗК має бути одноособовим органом.
“Ми це (на базі вже створеної робочої групи — ред.) обговоримо і приймемо рішення”, — сказав П.Петренко.
Крім того, за словами міністра, має бути проведений незалежний аудит роботи НАЗК за останній рік, а також технічний аудит.
“Так само я пропоную, щоб в законі був прописаний швидкий і дуже оперативний конкурс із перезавантаження (НАЗК — ред.)”, — сказав П.Петренко.
Він зазначив, що члени НАЗК “непрофесійні і випадкові”.
“Останні три місяці ми спільно з міністром Кабінету міністрів щотижня з ними (членами НАЗК — ред.) збираємось і як з маленькими дітьми і за них виконуємо їх управлінські функції. Це неприпустимо”, — сказав П.Петренко.
Як повідомляв УНН, Мін’юст проситиме ВР не притягувати до відповідальності тих, хто не встигне подати е-декларації.