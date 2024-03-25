Минюст подал иск о применении санкции к экс-министру образования табачнику

Министерством юстиции подан в ВАКС иск о применении санкции к экс-министру образования и науки времен Януковича дмитрию табачнику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.

"22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к табачнику дмитрию владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: табачник Алла Викторовна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что табачник после событий Революции Достоинства выехал за пределы Украины и на сегодняшний день находится на временно оккупированных территориях.

"табачник д.в. вел подрывную деятельность против Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения, контактируя с представителем российской спецслужбы", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что во время полномасштабного вторжения вместе с представителями высших органов власти рф, организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.

табачник выражает свою позицию в сторону поддержки ключевой пропагандистской риторики страны агрессора - т.н. "денацификации Украины", активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Дополнение

В марте экс-министр образования и науки дмитрий табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно.