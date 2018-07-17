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Минюст планирует запустить пилотный проект охраны в двух колониях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. На сегодня решается вопрос о запуске пилотного проекта по построению современной системы охраны в Качановской и Темновской исправительных колониях. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Решается вопрос введения двух пилотных проектов по построению современной модели охраны учреждений исполнения наказаний на базе государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)" и "Темновская исправительная колония (№ 100)" путем применения метода оперативного дежурства резервной группы караула, но без выставления часовых на наблюдательных вышках и усиление запрещенных зон учреждений дополнительными инженерно-технических средствами охраны", - рассказал он.

По словам Чернышева, для внедрения такой современной системы в Качанкивськой и Темновской исправительных колониях, с учетом модернизации существующей системы охраны, в том числе, с использованием инженерно-технических средств, нужно по 900 тыс. грн на каждое учреждение.

"При этом, прогнозируемая экономия бюджетных средств от внедрения новой модели охраны составит 1 млн 584 тыс. грн в год (для каждой колонии - ред.)", - уточнил он.

Кроме того, рассказал заместитель министра, в настоящее время происходит модернизация инженерных средств охраны во всех учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы.

В частности, проинформировал он, идет замена или оснащение ограждений и конструкций инженерным изделием АСКЛ типа "Егоза", замена антенных полей телеевместительной системы обнаружения, замена сетчатых ограждений на современные 3D ограждения, выполненные из канилированной сетки, с усилением изделием АСКЛ "Егоза", замена и доустановление охранных извещателей вдоль линии охраны.

Как сообщал УНН, для обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы прорабатывается вопрос об экипировке сотрудников учреждений исполнения наказаний электропроводящими специальными средствами "TASER" и телескопическими палками.

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