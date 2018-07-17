Минюст планирует запустить пилотный проект охраны в двух колониях

"Решается вопрос введения двух пилотных проектов по построению современной модели охраны учреждений исполнения наказаний на базе государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)" и "Темновская исправительная колония (№ 100)" путем применения метода оперативного дежурства резервной группы караула, но без выставления часовых на наблюдательных вышках и усиление запрещенных зон учреждений дополнительными инженерно-технических средствами охраны", - рассказал он.



По словам Чернышева, для внедрения такой современной системы в Качанкивськой и Темновской исправительных колониях, с учетом модернизации существующей системы охраны, в том числе, с использованием инженерно-технических средств, нужно по 900 тыс. грн на каждое учреждение.



"При этом, прогнозируемая экономия бюджетных средств от внедрения новой модели охраны составит 1 млн 584 тыс. грн в год (для каждой колонии - ред.)", - уточнил он.



Кроме того, рассказал заместитель министра, в настоящее время происходит модернизация инженерных средств охраны во всех учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы.



В частности, проинформировал он, идет замена или оснащение ограждений и конструкций инженерным изделием АСКЛ типа "Егоза", замена антенных полей телеевместительной системы обнаружения, замена сетчатых ограждений на современные 3D ограждения, выполненные из канилированной сетки, с усилением изделием АСКЛ "Егоза", замена и доустановление охранных извещателей вдоль линии охраны.



Как сообщал УНН, для обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы прорабатывается вопрос об экипировке сотрудников учреждений исполнения наказаний электропроводящими специальными средствами "TASER" и телескопическими палками.