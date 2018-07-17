Мін’юст планує запустити пілотний проект охорони у двох колоніях

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КИЇВ. 17 липня. УНН. На сьогодні вирішується питання стосовно запуску пілотного проекту з побудови сучасної системи охорони у Качанівській та Темнівській виправних колоніях. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"Вирішується питання запровадження двох пілотних проектів з побудови сучасної моделі охорони установ виконання покарань на базі державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)" та "Темнівська виправна колонія (№ 100)" шляхом застосування методу оперативного чергування резервної групи варти, але без виставлення чатових на спостережних вежах та посилення заборонених зон установ додатковими інженерно-технічних засобами охорони", - розповів він.

За словами Чернишова, для запровадження такої сучасної системи у Качанківській та Темнівській виправних колоніях, з урахуванням модернізації існуючої системи охорони, у тому числі, із впровадженням інженерно-технічних засобів, потрібно по 900 тис. грн на кожну установу.

"При цьому, прогнозована економія бюджетних коштів від запровадження нової моделі охорони складатиме 1 млн 584 тис. грн в рік (для кожної колонії – ред.)", - уточнив він.

Крім того, розповів заступник міністра, на даний час відбувається модернізація інженерних засобів охорони у всіх установах Державної кримінально-виконавчої служби.

Зокрема, поінформував він, йде заміна або до оснащення огорож і конструкцій інженерним виробом АСКС типу "Єгоза", заміна антенних полів телеємнісної системи виявлення, заміна сітчастих огорож на сучасні 3D огорожі, виконані з канільованої сітки, з посиленням виробом АСКС "Єгоза", заміна та довстановлення охоронних сповіщувачів вздовж лінії охорони.

Як повідомляв УНН, для забезпечення безпеки підрозділів кримінально-виконавчої системи опрацьовується питання про екіпірування співробітників установ виконання покарань електропровідними спеціальними засобами “TASER” та телескопічними палицями.

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