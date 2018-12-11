Минюст до сих пор не смог взыскать долг 2004 года

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3968 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 15183 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 17074 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 14341 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 46533 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95821 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143978 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 133042 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71482 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188941 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
5м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 12340 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15845 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19924 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 18445 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 22819 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 6850 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 15183 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 17074 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143978 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 133042 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 1030 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13922 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16059 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18412 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21295 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Минюст до сих пор не смог взыскать долг 2004 года

Киев • УНН

 • 7360 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Счетная палата Украины провела плановый аудит в Министерстве юстиции Украины за 2017 и девять месяцев 2018 года. Об этом сообщило Управление информационной политики Счетной палаты Украины, передает УНН.

Минюст до сих пор не смог взыскать долг 2004 года

“В целях установления фактического состояния дел и предоставления оценки производительности, результативности и экономности расходования Минюстом средств государственного бюджета Счетная палата провела аудит эффективности использования средств общего фонда государственного бюджета, выделенных на протяжении 2017 — 9 месяцев 2018 на центральный аппарат министерства по бюджетной программе” Руководство и управление в сфере юстиции “", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счетная палата проверит “Укрзализныцю” из-за повышения цен

Аудит показал, что на организацию работы министерства по этой бюджетной программе в 2017 году выделено 2,9 млрд грн, в 2018 году — 4,1 млрд гривен. На обеспечение деятельности центрального аппарата в течение 2017 — 9 месяцев 2018 года из общего фонда госбюджета выделено 1,3 млрд грн.

В Счетной палате утверждают, что бюджетная программа “Руководство и управление в сфере юстиции” предусматривает финансирование не только функций руководства и управления, которые выполняет министерство, но и 27 территориальных органов юстиции, 6 межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации и администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Это делает невозможным осуществление надлежащей оценки эффективности выполнения бюджетной программы в части расходов общего фонда госбюджета на центральный аппарат Минюста.

Отмечается, что к сфере управления Минюста принадлежит 9 научно-исследовательских институтов, 197 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и 144 государственные предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счетная палата обвинила “Нафтогаз” в срыве аудита компании

“В 2017 году по бюджетной программе” Руководство и управление в сфере юстиции “остатки средств, которые были возвращены в бюджет, составили более 9 млн гривен. По мнению аудиторов Счетной палаты, определение потребности, планирования и использования бюджетных средств Минюста не в полном объеме обеспечивает эффективное управление государственными ресурсами”, - подчеркнули в Счетной палате.

Аудит также показал, что доля дополнительных стимулирующих видов заработной платы (надбавки, премии, материальная помощь, доплаты) составляла в среднем 66%. Средняя заработная плата в министерстве 2017 — 22 718,83 грн, за 9 месяцев 2018 — 31 532,77 гривны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло предписание главе Минюста

“Минюстом проводится недостаточная работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности. Так, на балансе министерства учитывается просроченная дебиторская задолженность ООО „Глобал Юкрейн“ на общую сумму 1 084,4 тыс. грн, которая возникла в 2004 году. За 2005-2018 годы органами государственной исполнительной службы со счетов этого должника взыскано в пользу Минюста только 172,6 тыс. гривен”, - отмечается в отчете Счетной палаты.

Минюст является держателем единых и государственных реестров, которому ежегодно (2017-2018 годы) по бюджетной программе “Руководство и управление в сфере юстиции” предусматриваются средства общего и специального фондов государственного бюджета на оплату услуг по обеспечению функционирования реестров. Фактически за счет средств указанной бюджетной программы, а не по отдельной бюджетной программе, оплачиваются услуги по поддержке обеспечения функционирования единых и государственных реестров путем заключения договоров с ГП “Национальные информационные системы” — единственным администратором реестров.

Ранее Счетная палата выявила признаки криминала в работе системы ProZorro.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54