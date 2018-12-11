Минюст до сих пор не смог взыскать долг 2004 года

“В целях установления фактического состояния дел и предоставления оценки производительности, результативности и экономности расходования Минюстом средств государственного бюджета Счетная палата провела аудит эффективности использования средств общего фонда государственного бюджета, выделенных на протяжении 2017 — 9 месяцев 2018 на центральный аппарат министерства по бюджетной программе” Руководство и управление в сфере юстиции “", - говорится в сообщении.

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Аудит показал, что на организацию работы министерства по этой бюджетной программе в 2017 году выделено 2,9 млрд грн, в 2018 году — 4,1 млрд гривен. На обеспечение деятельности центрального аппарата в течение 2017 — 9 месяцев 2018 года из общего фонда госбюджета выделено 1,3 млрд грн.

В Счетной палате утверждают, что бюджетная программа “Руководство и управление в сфере юстиции” предусматривает финансирование не только функций руководства и управления, которые выполняет министерство, но и 27 территориальных органов юстиции, 6 межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации и администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Это делает невозможным осуществление надлежащей оценки эффективности выполнения бюджетной программы в части расходов общего фонда госбюджета на центральный аппарат Минюста.

Отмечается, что к сфере управления Минюста принадлежит 9 научно-исследовательских институтов, 197 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и 144 государственные предприятия.

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“В 2017 году по бюджетной программе” Руководство и управление в сфере юстиции “остатки средств, которые были возвращены в бюджет, составили более 9 млн гривен. По мнению аудиторов Счетной палаты, определение потребности, планирования и использования бюджетных средств Минюста не в полном объеме обеспечивает эффективное управление государственными ресурсами”, - подчеркнули в Счетной палате.

Аудит также показал, что доля дополнительных стимулирующих видов заработной платы (надбавки, премии, материальная помощь, доплаты) составляла в среднем 66%. Средняя заработная плата в министерстве 2017 — 22 718,83 грн, за 9 месяцев 2018 — 31 532,77 гривны.

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“Минюстом проводится недостаточная работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности. Так, на балансе министерства учитывается просроченная дебиторская задолженность ООО „Глобал Юкрейн“ на общую сумму 1 084,4 тыс. грн, которая возникла в 2004 году. За 2005-2018 годы органами государственной исполнительной службы со счетов этого должника взыскано в пользу Минюста только 172,6 тыс. гривен”, - отмечается в отчете Счетной палаты.

Минюст является держателем единых и государственных реестров, которому ежегодно (2017-2018 годы) по бюджетной программе “Руководство и управление в сфере юстиции” предусматриваются средства общего и специального фондов государственного бюджета на оплату услуг по обеспечению функционирования реестров. Фактически за счет средств указанной бюджетной программы, а не по отдельной бюджетной программе, оплачиваются услуги по поддержке обеспечения функционирования единых и государственных реестров путем заключения договоров с ГП “Национальные информационные системы” — единственным администратором реестров.

Ранее Счетная палата выявила признаки криминала в работе системы ProZorro.