Рахункова палата перевірить "Укрзалізницю" через підняття цін

“Тільки цього року „Укрзалізниця“ вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. Водночас, навколо „Укрзалізниці“ постійно розгортаються скандали та звинувачення у зловживаннях не припиняються”, — додав Голова Рахункової палати.

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Валерій Пацкан наголосив, що в українців останнім часом виникає дуже багато запитань та зауважень до роботи публічного товариства. Компанію неодноразово звинувачували у розтратах та необґрунтовано високих цінах закупівель.

“Закупівля вугілля за завищеними цінами, значні витрати на SMM-послуги, захмарні суми на сувенірну продукцію тощо. У Рахунковій палаті, після оновлення її складу, вже поставало питання про необхідність проведення аудиту в „Укрзалізниці“. Зважаючи, що цьогорічний план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається обмаль часу, обговорюється можливість перевірки цього товариства наступного року”, — зазначив Валерій Пацкан.

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Голова Рахункової палати додав, що багато запитань щодо ефективності роботи “Укрзалізниці” є й у міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Мінінфраструктури просить провести аудит ефективності управління з боку “Укрзалізниці” майном державної власності, що може мати фінансові наслідки для державного бюджету.

“Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням провести аудит “Укрзалізниці”. Постійна критика на адресу товариства не залишилась поза увагою міністра, і він також зацікавлений в об’єктивній оцінці щодо ефективності чи неефективності роботи “Укрзалізниці”, — додав Голова Рахункової палати.

В міністерстві наголошують, що “Укрзалізниця” нині не в повному обсязі забезпечує перевезення як сировини, так і готової продукції вантажовідправників.

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“Враховуючи те, що ПАТ „Укрзалізниця“ не спроможне нині задовольнити потреби клієнтів у необхідних обсягах перевезення вантажів, питання отримання запланованого рівня доходу від перевезень набуває все більшої актуальності. Наголошуємо, що внаслідок невиконання запланованих обсягів перевезення вантажів зменшується обсяг доходів та виручки товариства, що у свою чергу зменшує рівень податків, які сплачує товариство до бюджетів різних рівнів”, — йдеться в листі Міністерства інфраструктури.

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Зазначимо, що за 9 місяців 2018 року вантажообіг у морських портах України скоротився на 1,7%. Крім того, за даними Рахункової палати, у 2017 році зменшилися на понад 5% надходження до державного бюджету податку на прибуток підприємств та ПДВ від суб’єктів господарювання Мінінфраструктури. При цьому надходження до держбюджету частини чистого прибутку держпідприємств за минулий рік становили лише 4,2% — 0,2 млрд грн (у порівнянні з 4,7 млрд грн у 2016 році).