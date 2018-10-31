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Рахункова палата перевірить "Укрзалізницю" через підняття цін

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рахункова палата України має намір провести аудит в ПАТ “Укрзалізниця”. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН з посиланням на прес-службу державного органу.

“Тільки цього року „Укрзалізниця“ вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. Водночас, навколо „Укрзалізниці“ постійно розгортаються скандали та звинувачення у зловживаннях не припиняються”, — додав Голова Рахункової палати.

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Валерій Пацкан наголосив, що в українців останнім часом виникає дуже багато запитань та зауважень до роботи публічного товариства. Компанію неодноразово звинувачували у розтратах та необґрунтовано високих цінах закупівель.

“Закупівля вугілля за завищеними цінами, значні витрати на SMM-послуги, захмарні суми на сувенірну продукцію тощо. У Рахунковій палаті, після оновлення її складу, вже поставало питання про необхідність проведення аудиту в „Укрзалізниці“. Зважаючи, що цьогорічний план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається обмаль часу, обговорюється можливість перевірки цього товариства наступного року”, — зазначив Валерій Пацкан.

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Голова Рахункової палати додав, що багато запитань щодо ефективності роботи “Укрзалізниці” є й у міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Мінінфраструктури просить провести аудит ефективності управління з боку “Укрзалізниці” майном державної власності, що може мати фінансові наслідки для державного бюджету.

“Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням провести аудит “Укрзалізниці”. Постійна критика на адресу товариства не залишилась поза увагою міністра, і він також зацікавлений в об’єктивній оцінці щодо ефективності чи неефективності роботи “Укрзалізниці”, — додав Голова Рахункової палати.

В міністерстві наголошують, що “Укрзалізниця” нині не в повному обсязі забезпечує перевезення як сировини, так і готової продукції вантажовідправників.

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“Враховуючи те, що ПАТ „Укрзалізниця“ не спроможне нині задовольнити потреби клієнтів у необхідних обсягах перевезення вантажів, питання отримання запланованого рівня доходу від перевезень набуває все більшої актуальності. Наголошуємо, що внаслідок невиконання запланованих обсягів перевезення вантажів зменшується обсяг доходів та виручки товариства, що у свою чергу зменшує рівень податків, які сплачує товариство до бюджетів різних рівнів”, — йдеться в листі Міністерства інфраструктури.

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Зазначимо, що за 9 місяців 2018 року вантажообіг у морських портах України скоротився на 1,7%. Крім того, за даними Рахункової палати, у 2017 році зменшилися на понад 5% надходження до державного бюджету податку на прибуток підприємств та ПДВ від суб’єктів господарювання Мінінфраструктури. При цьому надходження до держбюджету частини чистого прибутку держпідприємств за минулий рік становили лише 4,2% — 0,2 млрд грн (у порівнянні з 4,7 млрд грн у 2016 році). 

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