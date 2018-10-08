У Рахунковій палаті з’ясували, чому Мінінфраструктури нерентабельне

“За даними аудиту, Мінінфраструктури не створило ефективного механізму обліку суб’єктів господарювання, немає об’єктивних даних щодо кількості державних підприємств і господарських товариств, що належать до сфери його управління. Зокрема, за даними Фонду державного майна України, до сфери управління Мінінфраструктури, станом на 1 січня 2018 року, належало 261 державне підприємство і 13 господарських товариств. Водночас Міністерство підтверджувало наявність лише 117 держпідприємств, а Рахунковій палаті взагалі надали дані щодо 94 суб’єктів господарювання — 84 держпідприємств та 7 господарських товариств”, — зазначається у повідомленні.

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Зокрема, Мінінфраструктури не володіє інформацією про 144 підприємства, щодо яких в ЄДРПОУ є відмітка про їх належність до сфери управління Міністерства. При цьому 85 суб’єктів господарювання (59%) вже не перебувають на обліку в Державній фіскальній службі.

Протягом 2016–2017 років та І кварталу 2018 року працювали лише 42 суб’єкти господарювання (42,9 — 44,2%), які Мінінфраструктури визнало як такі, що належать до сфери його управління. Разом з тим за цей час кількість тих, що працювали прибутково, зменшилася з 32 до 22.

Аудит також виявив, що Мінінфраструктури не забезпечило дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю близько 77% суб’єктів господарювання, які належать до сфери його управління.

Зокрема, у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилася з 19 до 26 кількість суб’єктів господарювання, у яких погіршилися показники виконання фінансових планів, та з 9 до 13 — кількість суб’єктів господарювання, які отримали збитки. Крім того, від суб’єктів господарювання Мінінфраструктури зменшилися на понад 5% надходження до державного бюджету податку на прибуток підприємств та ПДВ.

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Аудит також встановив, що майже удвічі зросла сума виявлених фінансових порушень під час внутрішніх аудитів (понад 1,3 млрд грн).

Мінінфраструктури не запровадило інформаційного співробітництва з ДФС з метою ефективного контролю за надходженнями до державного бюджету доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери його управління, та за фінансово-господарською діяльністю цих суб’єктів.

За вказаний період 52,6% усіх надходжень до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, забезпечило одне підприємство (ДП “Адміністрація морських портів”). Податковий борг до зведеного бюджету мали 56 суб’єктів господарювання Мінінфраструктури, сума якого збільшилася з 109 до 148,6 млн гривень.

Загалом упродовж 2016–2017 років в Україні спостерігалося суттєве збільшення надходжень до держбюджету частини чистого прибутку держпідприємств. Але це не стосується суб’єктів господарювання Мінінфраструктури. Якщо у 2016 році (порівняно з 2015 роком) ці надходження за рахунок зростання ставки відрахувань збільшилися вдвічі — до 4,7 млрд грн, то у 2017 приріст становив лише 4,2% — 0,2 млрд грн.

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“Зазначене спричинено, зокрема, зволіканням з призначенням керівників суб’єктів господарювання Мінінфраструктури та створенням їх наглядових рад, невчасним затвердженням фінансових планів, нерозробленням стратегічних планів розвитку, у тому числі об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки, безпеки держави”, — підсумували у Рахунковій палаті.

Нагадаємо, державний бюджет недоотримав 25 млрд грн від акцизу на пальне.