Счетная палата проверит "Укрзализныцю" из-за повышения цен

“Только в этом году ”Укрзализныця“ вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг „Укрзализныци“ постоянно разворачиваются скандалы и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются”, - добавил Председатель Счетной палаты.

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Валерий Пацкан отметил, что у украинцев в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе публичного общества. Компанию неоднократно обвиняли в растратах и ​​необоснованно высоких ценах закупок.

“Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в „Укрзализныце“. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году”, - отметил Валерий Пацкан.

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Председатель Счетной палаты добавил, что много вопросов относительно эффективности работы “Укрзализныци” есть и у министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Мининфраструктуры просит провести аудит эффективности управления со стороны “Укрзализныци” имуществом государственной собственности, что может иметь финансовые последствия для государственного бюджета.

“Счетная палата получила письмо от министра инфраструктуры Владимира Омеляна с просьбой провести аудит ”Укрзализныци“. Постоянная критика в адрес общества не осталась без внимания министра, и он также заинтересован в объективной оценке эффективности или неэффективности работы “Укрзализныци”, — добавил Председатель Счетной палаты.

В министерстве отмечают, что “Укрзализныця” сейчас не в полном объеме обеспечивает перевозку как сырья, так и готовой продукции грузоотправителей.

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“Учитывая то, что ПАО ”Укрзализныця“ не способно сейчас удовлетворить потребности клиентов в необходимых объемах перевозки грузов, вопрос получения запланированного уровня дохода от перевозок приобретает все большую актуальность. Подчеркиваем, что вследствие невыполнения запланированных объемов перевозки грузов уменьшается объем доходов и выручки общества, в свою очередь уменьшает уровень налогов, которые платит общество в бюджеты разных уровней”, - говорится в письме Министерства инфраструктуры.

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Отметим, что за 9 месяцев 2018 года грузооборот в морских портах Украины сократился на 1,7%. Кроме того, по данным Счетной палаты, в 2017 году уменьшились более чем на 5% поступления в государственный бюджет налога на прибыль предприятий и НДС субъектов хозяйствования Мининфраструктуры. При этом поступления в госбюджет части чистой прибыли госпредприятий за прошлый год составили лишь 4,2% — 0,2 млрд грн (по сравнению с 4,7 млрд грн в 2016 году).