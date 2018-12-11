Мін’юст дотепер не спромігся стягнути борг 2004 року

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 29664 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 70832 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 58793 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 73928 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 90812 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86481 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171670 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99886 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72561 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 329079 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Британія наполягає на укладенні угоди з ЄС щодо фінансування оборони на тлі політики Трампа - Bloomberg

11 квітня, 18:57 • 6004 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10065 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 8176 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 14552 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 13237 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 171669 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329077 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262242 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373162 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 29657 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15990 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21249 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27140 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47988 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Мін’юст дотепер не спромігся стягнути борг 2004 року

Київ • УНН

 • 7360 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Рахункова палата України провела плановий аудит у Міністерстві юстиції України за 2017 і дев'ять місяців 2018 року. Про це повідомило Управління інформаційної політики Рахункової палати України, передає УНН. 

Мін’юст дотепер не спромігся стягнути борг 2004 року

“З метою встановлення фактичного стану справ та надання оцінки продуктивності, результативності та економності витрачання Мін’юстом коштів державного бюджету Рахунковою палатою проведено аудит ефективності використання коштів загального фонду державного бюджету, виділених упродовж 2017 — 9 місяців 2018 року на центральний апарат міністерства за бюджетною програмою „Керівництво та управління у сфері юстиції“”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рахункова палата перевірить "Укрзалізницю" через підняття цін

Аудит засвідчив, що на організацію роботи міністерства за цією бюджетною програмою у 2017 році виділено 2,9 млрд грн, у 2018 році — 4,1 млрд гривень. На забезпечення діяльності центрального апарату протягом 2017 — 9 місяців 2018 року із загального фонду держбюджету виділено 1,3 млрд грн.

У Рахунковій палаті стверджують, що бюджетна програма “Керівництво та управління у сфері юстиції” передбачає фінансування не лише функцій керівництва та управління, які виконує міністерство, а й 27 територіальних органів юстиції, 6 міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації та адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України. Це унеможливлює здійснення належної оцінки ефективності виконання бюджетної програми в частині видатків загального фонду держбюджету на центральний апарат Мін’юсту.

Зазначається, що до сфери управління Мін’юсту належить 9 науково-дослідних інститутів, 197 установ Державної кримінально-виконавчої служби України та 144 державні підприємства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рахункова палата звинуватила "Нафтогаз" у зриві аудиту компанії

“У 2017 році за бюджетною програмою „Керівництво та управління у сфері юстиції“ залишки коштів, які були повернені до бюджету, становили понад 9 млн гривень. На думку аудиторів Рахункової палати, визначення потреби, планування та використання бюджетних коштів Мін’юсту не у повному обсязі забезпечує ефективне управління державними ресурсами”, — підкреслили у Рахунковій палаті.

Аудит також засвідчив, що частка додаткових стимулюючих видів зарплати (надбавки, премії, матеріальна допомога, доплати) становила в середньому 66%. Середня заробітна плата у міністерстві 2017 року — 22 718,83 грн, за 9 місяців 2018 року — 31 532,77 гривні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК внесло припис главі Мін’юсту

“Мін’юстом недостатньо проводиться робота із стягнення простроченої дебіторської заборгованості. Так, на балансі міністерства обліковується прострочена дебіторська заборгованість ТОВ „Глобал Юкрейн“ на загальну суму 1 084,4 тис. грн, яка виникла у 2004 році. За 2005–2018 роки органами державної виконавчої служби з рахунків цього боржника стягнуто на користь Мін’юсту лише 172,6 тис. гривень”, — наголошується у звіті Рахункової палати.

Мін’юст є держателем єдиних та державних реєстрів, якому щороку (2017–2018 роки) за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері юстиції” передбачаються кошти загального і спеціального фондів державного бюджету на оплату послуг із забезпечення функціонування реєстрів. Фактично за рахунок коштів вказаної бюджетної програми, а не за окремою бюджетною програмою, оплачуються послуги з підтримки забезпечення функціонування єдиних та державних реєстрів шляхом укладення договорів з ДП “Національні інформаційні системи” — єдиним адміністратором реєстрів.

Раніше Рахункова палата виявила ознаки криміналу у роботі системи ProZorro.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36