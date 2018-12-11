Мін’юст дотепер не спромігся стягнути борг 2004 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Рахункова палата України провела плановий аудит у Міністерстві юстиції України за 2017 і дев'ять місяців 2018 року. Про це повідомило Управління інформаційної політики Рахункової палати України, передає УНН.
“З метою встановлення фактичного стану справ та надання оцінки продуктивності, результативності та економності витрачання Мін’юстом коштів державного бюджету Рахунковою палатою проведено аудит ефективності використання коштів загального фонду державного бюджету, виділених упродовж 2017 — 9 місяців 2018 року на центральний апарат міністерства за бюджетною програмою „Керівництво та управління у сфері юстиції“”, — йдеться у повідомленні.
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Аудит засвідчив, що на організацію роботи міністерства за цією бюджетною програмою у 2017 році виділено 2,9 млрд грн, у 2018 році — 4,1 млрд гривень. На забезпечення діяльності центрального апарату протягом 2017 — 9 місяців 2018 року із загального фонду держбюджету виділено 1,3 млрд грн.
У Рахунковій палаті стверджують, що бюджетна програма “Керівництво та управління у сфері юстиції” передбачає фінансування не лише функцій керівництва та управління, які виконує міністерство, а й 27 територіальних органів юстиції, 6 міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації та адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України. Це унеможливлює здійснення належної оцінки ефективності виконання бюджетної програми в частині видатків загального фонду держбюджету на центральний апарат Мін’юсту.
Зазначається, що до сфери управління Мін’юсту належить 9 науково-дослідних інститутів, 197 установ Державної кримінально-виконавчої служби України та 144 державні підприємства.
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“У 2017 році за бюджетною програмою „Керівництво та управління у сфері юстиції“ залишки коштів, які були повернені до бюджету, становили понад 9 млн гривень. На думку аудиторів Рахункової палати, визначення потреби, планування та використання бюджетних коштів Мін’юсту не у повному обсязі забезпечує ефективне управління державними ресурсами”, — підкреслили у Рахунковій палаті.
Аудит також засвідчив, що частка додаткових стимулюючих видів зарплати (надбавки, премії, матеріальна допомога, доплати) становила в середньому 66%. Середня заробітна плата у міністерстві 2017 року — 22 718,83 грн, за 9 місяців 2018 року — 31 532,77 гривні.
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“Мін’юстом недостатньо проводиться робота із стягнення простроченої дебіторської заборгованості. Так, на балансі міністерства обліковується прострочена дебіторська заборгованість ТОВ „Глобал Юкрейн“ на загальну суму 1 084,4 тис. грн, яка виникла у 2004 році. За 2005–2018 роки органами державної виконавчої служби з рахунків цього боржника стягнуто на користь Мін’юсту лише 172,6 тис. гривень”, — наголошується у звіті Рахункової палати.
Мін’юст є держателем єдиних та державних реєстрів, якому щороку (2017–2018 роки) за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері юстиції” передбачаються кошти загального і спеціального фондів державного бюджету на оплату послуг із забезпечення функціонування реєстрів. Фактично за рахунок коштів вказаної бюджетної програми, а не за окремою бюджетною програмою, оплачуються послуги з підтримки забезпечення функціонування єдиних та державних реєстрів шляхом укладення договорів з ДП “Національні інформаційні системи” — єдиним адміністратором реєстрів.
Раніше Рахункова палата виявила ознаки криміналу у роботі системи ProZorro.