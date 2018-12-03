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Рахункова палата звинуватила "Нафтогаз" у зриві аудиту компанії

Рахункова палата звинуватила "Нафтогаз" у зриві аудиту компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз” не дала можливості Рахунковій палаті провести аудит виплати девідендів компанії. Про це під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій ВР повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН.

За словами Пацкана, Рахункова палата так і не змогла провести аудит "Нафтогазу" через те, що членів палати не допустили до перевірки.

“Почалася юридична переписка, де навіть керівник "Нафтогазу" не дав можливості нам здійснювати свої повноваження. Нами було складено адмінпротокол на керівника юридичного департаменту. Я готовий, як керівник Рахункової палати, виступити в парламенті, проінформувати народних депутатів щодо преценденту порушення і перешкоджання діям Рахункової палати. Такого преценденту не може відбуватися в нашій державі”, – заявив Пацкан.

На заяву Пацкана голова ВР Андрій Парубій відреагував, що це питання розглянуть окремо.

“Сядемо поговоримо, як такі дії більше не допускати”, - сказав Парубій.

У Рахунковій палаті раніше уже заявляли про неможливість перевірити "Нафтогаз". Йшлося про перевірку призначення премій юристам "Нафтогазу".

Українські Національні Новини

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