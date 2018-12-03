Счетная палата обвинила "Нафтогаз" в срыве аудита компании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз" не дала возможности Счетной палате провести аудит выплаты девидендов компании. Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций ВР сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН.
По словам Пацкана, Счетная палата так и не смогла провести аудит "Нафтогаза" из-за того, что членов палаты не допустили к проверке.
"Началась юридическая переписка, где даже руководитель "Нафтогаза" не дал возможности нам осуществлять свои полномочия. Нами был составлен админпротокол на руководителя юридического департамента. Я готов, как руководитель Счетной палаты, выступить в парламенте, проинформировать народных депутатов о прецедентах нарушения и препятствования действиям Счетной палаты. Такого прецедента не может происходить в нашем государстве", - заявил Пацкан.
На заявление Пацкана глава ВР Андрей Парубий отреагировал, что этот вопрос рассмотрят отдельно.
"Сядем поговорим, как такие действия больше не допускать", - сказал Парубий.
В Счетной палате ранее уже заявляли о невозможности проверить "Нафтогаз". Речь шла о проверке назначения премий юристам "Нафтогаза".