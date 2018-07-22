За прошедшие сутки ВСУ 6 раз открывали огонь в ответ

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщил Праута.



Всего в течение суток было зафиксировано 15 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Из них 4 обстрелы состоялись на Луганском направлении и 11 обстрелов на Донецком.



"В целом за прошедшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 15 вражеских обстрелов. В том числе дважды противник применял минометы калибра 82 мм, выпустив по нашим позициям 9 мин. Подразделения Вооруженных Сил Украины 6 раз открывали огонь", - отметил Праута.



Напомним, вчера неподалеку Водяного, что в Донецкой области, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2.



