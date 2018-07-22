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Минулої доби ЗСУ 6 разів відкривали вогонь у відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі немає втрат серед українських військових. Підрозділи Збройних Сил України 6 разів відкривали вогонь у відповідь. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомив Праута.

Загалом протягом доби було зафіксовано 15 обстрілів позицій Збройних сил України. З них 4 обстріли відбулись на Луганському напрямку та 11 обстрілів на Донецькому.

"Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 15 ворожих обстрілів. У тому числі двічі противник застосовував міномети калібру 82 мм, випустивши по наших позиціях 9 мін. Підрозділи Збройних Сил України 6 разів відкривали вогонь у відповідь", - зазначив Праута.

Нагадаємо, вчора неподалік Водяного, що на Донеччині, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.

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