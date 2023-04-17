Враг за сутки 20 раз атаковал район Марьинки, активизировал авиацию - Дмитрашкивский

Детали

"За вчера враг 20 раз атаковал позиции Марьинки, дважды ночью. Также враг дважды сместился за пределы Марьинки, но наши воины были готовы к данной ситуации и дали отпор. Зато активизировалась авиация врага. За день враг 15 раз поднимал свои самолеты. Ночью работала их авиация, дважды они атаковали позиции Марьинки самолетами МиГ-35. К счастью обошлось без потерь", - сообщил он.

Детали

Дмитрашкивский также сообщил со ссылкой на представителей разведки, что из района Марьинки на восстановление было отведено два российских подразделения десантников. Одно из них - 95-й десантный полк, который понес потери.

"Стало также известно о перемещении двух колонн с личным составом в район Бердянска и Мелитополя. Мы контролируем ситуацию, видим и слышим все, что делает враг. Я думаю, что в ближайшее время мы услышим другие новости относительно этих колонн", - сказал спикер.

По словам спикера, враг продолжает создавать оборонительные рубежи на Запорожском направлении, поскольку "очень боится" украинского контрнаступления, что известно из перехваченных разговоров оккупантов со своими родственниками.

Напомним

Генеральный штаб ВС Украины 17 апреля сообщил, что российские оккупанты обороняются на Запорожском и Херсонском направлениях.